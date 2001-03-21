Tudor 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Galatasaray'da 5 futbolcu Alanya'ya götürülmedi..Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Nigel de Jong, Serdar Aziz, Chedjou, Cenk Gönen ve Cavanda yer almadı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Alanya'ya gitti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

Galatasaray kafilesinde sakatlığı bulunan kaleci Cenk Gönen'in yanı sıra Nigel de Jong, Luis Cavanda, Serdar Aziz ve Aurelien Chedjou yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Armindo Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan.