Tudor bakın kimin bonservisini istedi

28.3.2017 - 12:56

Igor Tudor’dan sürpriz talep

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Porto’dan kiralanan Josue'nin önümüzdeki sezon için bonservisinin alınmasını istedi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışan Galatasray'da kalacak ve gidecek oyuncular da şekillenmeye başlıyor. 30 yaş üzerinde ve fazla mücadele etmeyen isimlerin büyük kısmı ile vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor'dan sürpriz bir talep geldi. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son haftalarda toparlanma sürecine giren Josue, Tudor'un gözüne girmeyi başardı. Portekiz ekibi Porto'dan 1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki yıldızın oyun anlayışını bir hayli beğenen Hırvat çalıştırıcı, Josue'nin bonservisinin alınmasını talep etti.

Wesley Sneijder'ın sezon sonunda ayrılma ihtimali de göz önünde bulundurulurken, Josue'nin de senelik 700 bin Euro gibi cüzi bir rakama forma giymesi transfer ihtimalini güçlendiriyor.

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