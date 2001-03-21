Tudor : Bazı sıkıntılar var

Igor Tudor'dan Sneijder açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, Tivibu Spor'a katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam eleştirileri çok dert etmediğini ve Guardiola'nın bile eleştirildiğini dile getirdi.



Tudor ayrıca Sneijder'in çok özel bir oyuncu olduğunu medyada dile getirildiği gibi aralarından iletişimsizlik olmadığını dile getirdi.



İşte Tudor'un açıklamaları;



"İstanbul şahane bir yer ama benim burada bulunma sebebim Galatasaray. Galatasaray'ın kazanması için buradayım. Gelecek sezon şampiyon olacak bir takım yaratmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz."



'Bazı problemler var'



"Burada süregelen bazı problemler var ama şu an bunları konuşmanın anlamı yok. Bunlar çalışarak ve antrenmanla düzelecek.Üçlü, dörtlü savunma sistemleri hakkında konuşmayı fazla sevmiyorum. Bana göre üçlü savunmayla daha sağlam oluyorsunuz.Sezonun geri kalanındaki hedefimiz olabildiğince fazla puan toplamak. Aslında zirveyle aramızda fazla fark da yok. Göreceğiz."

Buffon keşke 10 yıl daha oynasa'



"Bana göre şu an dünyanın en iyi merkez forveti Gonzalo Higuain. Chelsea ile arasındaki Juventus eşleşme heyecan verici olacak. Gianluigi Buffon inanılmaz bir lider. Onu bir de soyunma odasında görmelisiniz. Keşke 10 yıl daha oynasa..."



'Mourinho bu işin kitabını yamış'



"Mourinho bu işin kitabını, en güzel hikâyelerini yazmış bir adam. Onu değerlendirmek için kazandığı kupalara bakmak yeterli. Son dönemlerde Guardiola'nın City ile maçı kazanamayacağı yönünde eleştiriler görüyor ve şaşırıyorum. Guardiola bile eleştiriliyorsa, benim eleştirilmemi de hiç problem etmiyorum. O bile eleştiriliyorsa, benim eleştirilmem normal."



"Sneijder'le çok güzel bir iletişimimiz var. Sneijder çok iyi iletişim kuran biri, çok özel yetenekleri var."