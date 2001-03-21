Tudor'dan Aykut Kocaman'a; Tam 1 haftamızı çaldınız

Fenerbahçe ile anlaştığını açıklayan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman toplantının ardından gazetecilerle sohbet ederken bu sırada salona Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor geldi.

"1 HAFTAMIZI ÇALDINIZ"

Tudor'u gören Kocaman; "Coach gelecek sene için başarılar" dedi. Hırvat çalıştırıcı ise hafta içinde Konya ile kupayı kazanan Kocaman'a; "Kupayı alarak bir haftamızı çaldınız. Sizin yüzünüzden ligi erken açmak zorunda kalacağız" dedi.

Galatasaray'ın gelecek sezon yapılanmasını değerlendiren Hırvat teknik adam; "Sezonun son maçında kendi sahamızda galibiyet almak elbette güzel ama bitirdiğimiz yer güzel değil... İki hafta sonra pazartesi günü toplanacağız. Birçok arkadaşımız ise toplandığımızda burada olmayacak. Kısa bir tatil ama böyle bir sezon sonrası uzun bir tatil yapmamız söz konusu değildi" ifadesini kullandı.