Tudor transferleri açıkladı

3.6.2017 - 21:10

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, “2 hafta iznin ardından sezonu açacağız. Yeni transferleri kısa süre içinde göreceksiniz” dedi.

Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor sonuç için mutlu olduğunu belirterek, "Diğer taraftan Adana kazanamadığı için mutlu değiliz. 2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız. Şu anki durum bu. Bu sezondan dersler almamız lazım. Galatasaray'ın hedefi her zaman yukarılarda olmak. Bizim de hedefimiz bu yönde. Bu durum kötü geçen bir sezonun sonucu. Oyuncular da, biz de 2 hafta tatil yapmak istemeyiz ama sonuç bu. Hoş bir durum değil ama kabul edilmesi gereken bir durum. Önümüzdeki sezonu etkilemez. Bunun için bir sebep görmüyorum" diye konuştu.

"FAZLA ZAMANIMIZ YOK"
Takımının 2 hafta sonra sezonu açacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, transferlerle ilgili olarak da, "Podolski hepimizin bildiği gibi gidiyor. Aradaki tatil çok uzun değil. 2 haftalık bir zaman dilimi var. Çok yakın zamanda kimlerin bizimle olup olmayacağını duyacaksınız. Sizin ve taraftarlarımızın bildiği gibi yeni ve farklı bir takım kurmak istiyoruz. Kısa süre içinde yeni oyuncuları aramızda göreceksiniz. Herkesin bildiği gibi zamanımız yok" diyerek sözlerini bitirdi.

Tudor, basın toplantı odasına girdiği anda içeride bulunan Aykut Kocaman'a önümüzdeki sezon için şans dilerken, "Neden kupayı kazandın. Bizim tatilimizden 2 hafta gitti. Şaka şaka kupayı kazandığın için tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon için de şans diliyorum" ifadelerini kullandı. Tudor'un sözlerini gülerek karşılayan Kocaman da aynı şekilde Tudor'a önümüzdeki yıl için şans diledi.

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