Tudor'un ilk transferi vatandaşı Domagoj Vida

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, bir yandan takımdaki kötü gidişatı durdurmak için çalışırken, diğer yandan gelecek sezonun planlaması için gecesini gündüz ediyor.

3'lü savunma düzeninde ısrar eden genç teknik adam, gelecek sezon yapılacak takviyeler için yönetime isteklerini bildirmeye başladı.

CHEDJOU'NUN YERİNE VİDA ALINACAK

Tudor, Chedjou sonrası deneyimli bir isme savunmanın iplerini vermek isterken, Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida, listenin ilk sırasında yer alıyor.



Hırvat gazetesi Sportske Novosti'de yer alan haberde, Hırvat Milli Takımı'nın formasını giyen ve Tudor'un çok istediği başarışı savunmacıyla hali hazırda görüşmelerin başladığı ve Vida'nın menajeri Anthony Seric ile Tudor'un temasa geçtiği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2018 YILINDA BİTİYOR

2013 yılından bu yana Kiev'de görev yapan Vida, takımda kaptanlığna kadar yükseldi. 131 kez Kiev adına sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.



Igor Tudor, takımıyla olan kontratını henüz yenilemeyen Vida'nın yazın uygun bir bonservis bedeliyle alınabileceğini düşünüyor. Yönetim de bu yönde hamlelerini yapıyor.



Devre arasında uzun süre Beşiktaş'la adı anılan Vida'nın transferi o dönem yüksek bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmemiş, ve siyah-beyazlılar 4.2 milyon Euro'ya Matej Mitrovic'i kadrosuna katmıştı.