Türkiye-Finlandiya maçı öncesi tek bir soru merak ediliyor; "Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman nerede saat kaçta hangi kanalda?" Bu soruların hepsinin cevabı ve A Milli Futbol Takımımız'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Finlandiya ile oynayacağı maçla ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

Türkiye-Finlandiya maçı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki en kilit maçlardan. Mücadele A Milli Takımız'ın için büyük önem taşıyor. Geride kalan 4 maç sonunda A Milli Takımımız topladığı 5 puan ile 4. sırada yer bulabildi. Hırvatistan'ın 10 puanla lider olduğu grupta ikinci sıra 8 puanlı Ukrayna'nın. 7 puanı bulunan İzlanda 3. sırada yer alıyor.

Finlandiya ve Kosova'nın ise 1'er puanı bulunuyor. Peki Türkiye-Finlandiya maçı nerede ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Finlandiya arasında 24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak maç, saat 20.00’de başlayacak. Zorlu 90 dakika TV8'den naklen, şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Finlandiya maçına Antalya Stadı ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, geçen yıl hizmete giren Antalya Stadı’nda daha önce üçü hazırlık, biri resmi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Bu statta oynanan özel maçlarda İsveç’i 2-1 ve Karadağ’ı 1-0 yenen milliler, Rusya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya Stadı’nda yaptığı resmi müsabakada ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Kosova’yı 2-0 mağlup etmişti.

Millilere İspanyol hakem

Türkiye-Finlandiya maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande olacak.

546. randevu

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile yapacağı maçla 546. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 287’si resmi, 258’i özel olmak üzere geride kalan 545 maçta, biri hükmen olmak üzere 205 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 233’ü deplasmanda, 233’ü evinde, 79’u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 715 gol attı, kalesinde 792 gol gördü. A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 545 karşılaşmanın 467’sini Avrupalılarla, 30’unu Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 94 yıllık tarihinde geride kalan 545 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Türkiye ile Finlandiya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

17.06.1924 Helsinki Özel 4 - 2

25.08.1976 Helsinki Özel 1 - 2

06.04.1977 Ankara Özel 1 - 2

31.10.1984 Antalya Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 2

25.09.1985 Tampere Dünya Kupası Eleme Grubu 0 - 1

12.02.1992 Adana Özel 1 - 1

04.10.1995 Helsinki Özel 0 - 0

02.06.1996 Helsinki Özel 2 - 1

12.02.1997 Denizli Özel 1 - 1

14.10.1998 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 3

05.06.1999 Helsinki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 4 - 2

29.05.2008 Duisburg Özel 2 - 0

26.05.2012 Salzburg Özel 2 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.