Türkiye’nin ilk ATV - UTV pisti yarışlara hazır

23.3.2017 - 01:42

Bodrum’da ilk kez düzenlenecek olan Bodrum TR-Extrem Offroad Festivali, 24-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bodrum Halikarnas Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen festival için Bodrum’un Kızılağaç mevkinde Türkiye’nin ilk ve en yüksek standartlara sahip ATV-UTV parkuru oluşturuldu. Çağdaş Holding A.Ş. ve Kule Rock City ana sponsorluğunda yapımı tamamlanan 2 kilometrelik parkurda antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. TR-Extrem Offroad Festivali grubu, bugün düzenledikleri basın toplantısında festival hakkında bilgi vererek, tüm Bodrumluları yarışları izlemeye davet etti.

TR-Extrem grubu yöneticisi ve Kule Extrem Team yarışçısı Atilla Serttaş, Bodrum’da ilk kez düzenlenecek yarışların bir festival havasında gerçekleştirileceğini belirterek amaçlarının Bodrum’un kış turizmine katkıda bulunmak ve bu yarışı trofe haline getirerek Bodrum’u motor tutkunlarının buluşma noktası haline getirmek olduğunu söyledi. Yarışlar için hazırlanan parkurun Türkiye’nin ilk ve en iyi ATV-UTV parkuru olduğunu vurgulayan Serttaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bodrum’da Türkiye Extrem üst markasıyla bir spor grubu kuruldu. Bu grubun oluşumunda Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Ticaret Odası, Halikarnas Motor Sporları Kulübü’nün katkısı var. Burada ATV, UTV, motokros ve süper motor yarışları yapılacak. Bu seneki yarışlar Federasyon’dan bağımsız olarak, özel mahalli yarış şeklinde gerçekleştirilecek. Amacımız, sponsor olan firmalarla birlikte bu yarışları devam ettirmek. Bunun için de Bodrum halkının desteğini istiyoruz. Bodrum’a bir şeyler kazandırmak, gençlerin spora yönelmesini sağlamak. Umarız, Bodrum için daha iyi şeyler yapmak isteyen herkese örnek oluruz. Bodrum halkının katılımını mutlaka bekliyoruz.”

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