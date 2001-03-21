Türkiye tarihinin ilk madalyası

26.3.2017 - 21:28

Uganda’nın Başkenti Kampala’da yapılan Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye tarihindeki ilk madalyasını kazandı.

Bu yılın önemli şampiyonaları arasında bulunan Dünya Kros Şampiyonası’nda Türk atletler tarihi bir başarı yakalayarak karışık takım üçüncülüğüne ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, Kampala’da 13 ekibin yarıştığı karışık takım mücadelesinde kros devleri Kenya ve Etiyopya’nın peşinden üçüncü olmayı başardı.

İki kilometrelik parkurun iki erkek, iki kadın atletin dört kez geçmesiyle gerçekleşen ve şampiyona tarihinde ilk kez düzenlenen karışık takım yarışında Ay-yıldızlı formayı Ali Kaya, Aras Kaya, Meryem Akdağ ve Yasemin Can taşıdı. Geçen yılın Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, ilk bölümü 5:31 ile geçip üçüncülüğe yerleşirken, bayrağı Meryem Akdağ’a devretti. Meryem ve Ali Kaya’nın da başarılı performanslarıyla üçüncülüğü koruduğu yarışta son ayağı Yasemin Can koştu. Avrupa Kros şampiyonu Can, ünlü atlet Genzebe Dibaba’nın yedi saniye arkasında geldiği finişle Türkiye’ye bronz madalya getirdi.

Yarışta ilk beş şöyle oluştu:

1- Kenya

2- Etioypya

3- Türkiye

4- Uganda

5- Bayreyn

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