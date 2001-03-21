U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Türk damgası

Macaristan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı fırtınalar estirdi. 57 kiloda Süleyman Atlı ile 86 kiloda mücadele eden Murat Ertürk altın madalya alırken, 61 kiloda Sedat Özdemir ve 65 kiloda Haydar Yavuz gümüş madalyaya uzanan isimler oldu.

28 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın ilk iki gün müsabakaları serbest stilde yapıldı. 2 gün boyunca 8 sıklette yapılan mücadelelerde milli takım 4 sıklette final, 3 sıklette de üçüncülük maçı yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

Atlı, altın madalya aldı

Şampiyonanın ilk gününde 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Süleyman Atlı, finale kadar yaptığı tüm maçlarında rakiplerini sayı tuşu ile yenerken, final mücadelesinde Rus rakibi Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Rakibi önünde minderden 4-2'lik skorla galip ayrılan Türk güreşçi, altın madalya aldı.

Yavuz sakatlandı, finale çıkamadı

65 kiloda finale yükselen milli güreşçi Haydar Yavuz ise sakatlığı nedeniyle final maçına çıkamadı ve gümüş madalyada kaldı. Milli sporcunun doktor kontrolü sonrasında hayati tehlikesi nedeniyle maç yapmamasına karar verildi. Bu kiloda Azerbaycan'dan Teymur Mammadov altın madalya kazandı.

Ertürk rakiplerine güreş dersi verdi

Turnuvanın ikinci gününde ise 86 kiloda mindere çıkan sporcu Murat Ertürk adeta rakiplerini minderi dar etti. Polonyalı, Rus ve Ukraynalı rakiplerinin tek tek geçerek finale çıkan Ertürk, finalde karşılaştığı Macar rakibi Bendeguz Toth'u 55 saniyede tuş ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Özdemir Rus rakibini geçemedi

61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Sedat Özdemir ise Ukraynalı ve Gürcü rakiplerini geçtikten sonra finalde karşılaştığı Rus rakibi Gadzhimurad Rashidov'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye takım olarak üçüncü oldu

Yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye U23 Serbest Güreş Milli Takımı takım klasmanında Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı sıralamada 61 puanla Rusya şampiyon olurken 60 puanla Gürcistan ikinci, 58 puanla Türkiye üçüncü ve 53 puanla Azerbaycan takımı dördüncü oldu.

Müsabakalar kadınlar stilde devam edecek

Şampiyona üçüncü ve dördüncü gününde müsabakalar kadınlar kategorisinde devam edecek. Yarınki müsabakalarda Türkiye'yi temsilen mindere 48 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün, 60 kiloda Gamze Nur Adakan ve 69 kiloda Buse Tosun çıkacak.