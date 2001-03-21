UEFA Şampiyonu Manchester United

25.5.2017 - 00:59

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun final maçında Ajax'ı 2-0 deviren Manchester United, Avrupa'nın kulüpler düzeyinde iki numaralı kupasını kaldıran ekip oldu. Manchester United'a zaferi getiren golleri 18'de Paul Pogba ve 48'de Henrikh Mkhitaryan attı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 54.329 koltuk kapasiteli Friends Arena'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde kupa İngiliz ekibi Manchester United'ın oldu. Yaş ortalaması hayli düşük olan Hollandalı rakibi Ajax karşısında ilk yarının başlarında öne geçmeyi başaran Kırmızı Şeytanlar, sürprize izin vermedi.

18. dakikada ceza sahasının dışından Paul Pogba'nın çektiği şut rakibe de çarpıp ağlarla buluştu ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda sağdan kullanılan köşe vuruşunda Chris Smalling'in indirdiği topu Henrikh Mkhitaryan tamamladı ve skoru belirledi: 2-0

2-0'lık sonuçla UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanma başarısı gösteren Jose Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Manchester United, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme şansını elde etti.

Ajax yaş rekoru kırdı 
İlk 11 yaş ortalaması 22 yıl 282 gün olan Ajax, bir Avrupa kupası finalinde sahaya çıkan en genç ekip olmayı başardı. Ayrıca, karşılaşmaya stoper olarak başlayan Matthijs de Ligt, 17 yaş 285 gün ile UEFA Avrupa Ligi finalinde oynama şansı bulan en genç oyuncu oldu.

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