Ünal Aysal geri dönüyor

Ünal Aysal’dan yeşil ışık

İsmi yeniden Galatasaray başkanlığı için geçen Ünal Aysal, kendisini eleştiren Levent Nazifoğlu’nu ‘çocuk’ olarak nitelendirdikten sonra, “Galatasaray asla başkansız kalmaz. Ben ya da başkası olur ama bir aday çıkarırız” dedi.

Zor günler geçiren Galatasaray'da ismi yeniden başkanlık için geçen Ünal Aysal, AMK'ya özel açıklamalarda bulundu. Kendisini “İlgiyi seviyor. Kulüpte para kalmadı yeniden aday olmaz” diyerek eleştiren Levent Nazifoğlu'nu ‘çocuk' olarak nitelendiren Aysal şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar çocuk. Her türlü şeyi söyleme hakları var. Benim para veya pulla alakam yok. Başkanlıktan ayrılma nedenim karşılıklı güvensizlikti. Kulübün şu anki durumu bende büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Maalesef üzücü bir şekilde takip ediyoruz. Seçime daha 1 sene var. Sanıyorum Başkan Dursun Özbek bu süreyi sonuna kadar kullanmak istiyor. Önümüzde mali genel kurul var. Herhangi bir hazırlık içerisinde değilim. Galatasaray hiçbir zaman başkansız kalmaz. Ben ya da başkası olur ama bir aday çıkarırız.”

DURSUN ÖZBEK: ASLA PES ETMEYECEĞİM

Çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da, Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun istifası ve sonrasındaki konuşmaları sarı-kırmızılıları daha da zora sokmuşa benziyor. Başkan Dursun Özbek, görevde kalmasını istemesine rağmen istifasını sunan Nazifoğlu'nun ayrılışının kendilerini etkilemeyeceğini ima ederek şöyle konuştu:

“Bir arkadaşımın vefatı dolayısıyla dün Ereğli'deydim. İstifasını telefonla öğrendim. Kendi kararıdır. Galatasaray’a hizmet eden kişilerin kan kustuğunda ‘kızılcık şerbeti içtim demesi' lazım. Galatasaray olarak zor günler geçiriyoruz. Hiçbir zaman, zorluklar karşısında pes etmek amacında değilim. Tek amacım kulübüme hizmet etmektir. Her Galatasaraylının bize destek vermesini ve arkamızda durmasını istiyorum. UEFA ziyaretinden hiç kimse başka bir şey çıkarmasın. Galatasaray'ın FFP konusunda en ufak bir sıkıntısı yok.”