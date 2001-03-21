Ünal Aysal sert konuştu

Ünal Aysal: Bana dönük kara propaganda yapılıyor

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, geçtiğimiz üç sene içinde kendisine dönük bir kara propaganda yapıldığını söyleyerek, “Galatasaray, ekonomik olarak en sağlam dönemini benim dönemimde yaşamıştır. Buna rağmen bana dönük kara propaganda yapılıyor” dedi.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Galatasaray Mali Kongresi’nde İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, “Genel Kurul’da genelde mali ve idari konular ele alınıyor. Ama sportif başarılar ön plana çıkmıyor. Fakat her şeyi taşıyan sportif başarıdır. Kulüplerin asıl hedefi sportif başarılarıdır. Mali ve idari çalışmaların amacı o sportif başarıyı sağlamaktır. O da taraftarın baskısıyla olur. Ben bu tip genel kurulların uzlaşmayla sonlandırılması gerektiğinin kanaatindeyim. Bugün de böyle uzlaşmacı bir formülle biter diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ciddi algı operasyonları yürütüldü”

Geçtiğimiz 3 sene içinde tarafına dönük ciddi bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Ünal Aysal, “Ben göreve gelirken aldığım borç neyse ayrılırken de aşağı yukarı aynı borcu bıraktım. Galatasaray’ı uzun vadeli hipotek altına sokmadım. Galatasaray’ın hiçbir gayrimenkulünü de satmadım. Galatasaray, ekonomik olarak en sağlam dönemini benim dönemimde yaşamıştır. Biz bütün belgelerimizi halka açtık. Taraftarımız da bunu görüyor. Ama buna rağmen bana dönük kara propaganda yapılıyor. Bunun sebebini de ben bilmiyorum. Herhalde birileri biliyordur” şeklinde konuştu.

“İnşallah bana ihtiyaç kalmaz”

Galatasaray’ın başına daha dinamik kişilerin gelmesi gerektiğini vurgulayan Aysal, “Ben bu şerefli görevi yaptım. Ama artık ne yaşım ne de kurallar buna pek müsait değil. Bundan sonra daha dinç ve dinamik kadroların işin başına geçmesini isterim. İnşallah bana ihtiyaç olmaz” diye konuştu.



Uygar Aydın - Oğuzhan Ort