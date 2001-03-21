VakıfBank yarı finale yükseldi

Normal sezonu lider tamamlayan VakıfBank, play-off çeyrek final rövanş maçında evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1’lik sonuçla yendi. Bu sonuçla sarı-siyahlılar, yarı finale yükseldi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik xx, Esat Danzili xx
VakıfBank: Gözde xxx, Melis xxx, Lonneke xxx, Tıng Zhu xxx, Kübra xxx, Naz xx, Gizem (L) xxx, Özgenur xx, Cansu Çetin xx, Kımberly xx
Beşiktaş: Çağla x, Tuğba xx, Zehra x, Hecke x, Rouseaux xxx, Yasemin x, Bihter (L) xx, Dilara xx, Gizem x, Hümay x
Setler: 25-21, 25-15, 22-25, 25-14
Süre: 106 dk.