Veliefendi'de dehşet: Jokey ölümde döndü

Veliefendi'de dün koşulan at yarışlarında büyük bir felaket ucuz atlatıldı..

İstanbul yarışlarındaki 4.koşuda 8 numaralı Run Rıver isimli atın jokeyi olan Zülfikar Karabulut; eğreti kaydığı için atın üzerinde asılı kaldı ve yaklaşık 500 metre bu şekilde yarışa devam etti.

Düşüp diğer atların da olası bşr kazaya sebebiyet vermemesi için atın üzerinde tutunmaya çalışan genç jokey gücü kalmayınca kendini yere attı. Ancak diğer atlarım açığına düşen Zülfikar Karabulut yata almadan kazayı atlattı ve olası bir büyük kaza da yaşanmadı.

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