Vesely'nin peşinde 3 NBA takımı var

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Jan Vesely'nin adı NBA'den üç takımla anılıyor.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri Sarı Lacivertli takımla üç kez Final Four oynayan ve 1 şampiyonluk yaşayan Jan Vesely yeniden NBA takımlarının gündeminde.

NBA kaynaklarından gelen haberlere göre; Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, Çek uzunu bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

Kariyerinin başlarında Partizan ile sergilediği harika performanstan sonra 2011 Draftı'nda Washington Wizards tarafından 6'ncı sırada seçilen ve üç sene süren NBA serüveninde beklenenin altında kalan Vesely, son olarak 2014 senesinde Denver Nuggets forması giymişti.

Obradovic yönetiminde pivot olarak kullanılan ve kendine güveni yerine gelen 27 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe ile bu sezon parkeye çıktığı 63 maçta 10.1 sayı ortalamasıyla oynarken, %63 şut isabeti ile kariyerinin en yüksek oranına ulaştı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Çek pivotun anlaşmasında NBA çıkış ücreti bulunuyor.