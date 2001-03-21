Vodafone Arena’nın ismi Vodafone Park oldu

3.6.2017 - 16:01

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu olarak Nisan 2016’da hizmete giren Vodafone Arena’nın ismi ‘Vodafone Park’ oldu. Dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birine sahip olan, aynı zamanda çok amaçlı bir şehir kompleksi olarak kullanılan yapı, bundan böyle ‘Vodafone Park’ olarak anılacak.
Konuyla ilgili siyah-beyazlı takımın resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Başkan Fikret Orman, şunları söyledi:

“Başkan olmadan önce sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi stadyumlarından birini inşa etme hayalim vardı. Geçen sene açılan yeni yuvamızda daha ilk yılında pek çok başarının sahibi olduk. Ayrıca müzemiz, kafe ve restoranlarımız ve ev sahipliği yaptığımız pek çok etkinlikle Avrupa’daki muadil statlar gibi sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak, şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi haline geldik. Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek; İstanbul’un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam edeceğiz.”

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