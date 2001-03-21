Vodafone Park'taki 100. golün sahibi Tosic

3.6.2017 - 23:17

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında attığı 2. gol, Vodafone Park'taki 100. gol olarak tarihe geçti.

Geçen sezon Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta Osmanlıspor karşılaşması öncesine kadar 98 gol atılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Tosic, bu stattaki 100. golün sahibi oldu.

Cenk Tosun, sezonu 20 golle tamamladı 
Osmanlıspor maçında iki kez fileleri havalandıran Cenk Tosun, bu sezon ligdeki 20. golünü kaydetti.

Sezona etkili başlayan ve uzun süre gol krallığı yarışında önde giden Cenk, attığı gollere rağmen ligin zirvesinde yer almayı başaramadı. Sezonun ikinci bölümünde düşüşe geçen Cenk, 23 gol atan Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love'un arkasında kaldı.

Aboubakar'dan 12. gol 
Siyah-beyazlı takımda son haftaların formda ismi Vincent Aboubakar, Osmanlıspor maçını da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı formayla son 5 maçta 4 kez fileleri havalandıran Aboubakar, ligi 12 golle tamamladı. Aboubakar, maçın 82. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.

Vodafone Park'ta yine kazandı 
Beşiktaş, Vodafone Park'taki başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

Osmanlıspor'u yenen siyah-beyazlı ekip, bu stattaki 30. resmi maçında 22. galibiyetini elde etti. Dolmabahçe'de 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'taki tek yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak aldı.

Beşiktaş, Osmanlıspor maçıyla Vodafone Park'taki 20. lig karşılaşmasına çıktı ve rakiplerini 16. kez mağlup etti. Beşiktaş, sahasındaki 4 lig maçını ise beraberlikle tamamladı.

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