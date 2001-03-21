Wesley Sneijder’den ayrılık iması

25.3.2017 - 13:25

Wesley Sneijder’den ayrılık sinyali

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyali verdi.

Takımın başına Igor Tudor’un gelmesi ile geleceği tartışılır hale gelen Galatasaray’ın yıldızı Wesley Sneijder, Hollanda basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Aldığı yüksek maaş nedeniyle yönetimin elden çıkarmayı düşündüğü isimler arasında yer aldığı söylenen Sneijder, De Telegraaf  gazetesine verdiği röportajda “Sezon sonunda durumumu değerlendireceğim”dedi. Galatasaray’da yaşanan teknik direktör değişikliğinin kendisi için ideal olmadığını belirten Hollandalı yıldız, daha önce mutlu olduğunu belirttiği sarı-kırmızılı ekipten ilk kez ayrılacağının sinyalini verdi.

ÇİN’İ İSTEMİYOR

Algemeen Dagblad gazetesine de açıklama yapan Sneijder, şu ifadeleri kullandı:

“Burada kulübün ne istediği de önemli. Çok fazla borçları var ama mesela gelecek sezon nasıl bir takım kurmayı planlıyorlar? Eğer iki taraf da memnun değilse bunca fantastik yıldan sonra birbirimize karşı dürüst oluruz diye düşünüyorum.”

Çin ya da ABD’de oynamayı düşünüp düşünmediğine de açıklık getiren Wesley Sneijder “Bu tarz konuları Blind’le de konuşuyoruz. Çin’den gelen teklif oldukça ciddiydi ama benim için hiçbir zaman ciddi bir seçenek olmadı. Amerika? Daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ya da Hollanda’da da olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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