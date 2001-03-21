Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı 81-68 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray karşısında ilk maçı 87-81 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci karşılaşmada da rakibine şans tanımadı ve finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, pota altında bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 8-3 üstünlükle geçti. Sarı-kırmızılıların yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar Çağlar ve McBride ikilisinin dış şutlarıyla farkı açtı ve ilk çeyreği 16-9 önde tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Galatasaray, peş peşe bulduğu basketlerle 12. dakikada farkı 4 sayıya (18-14) indirdi. Carson'un üç sayılık isabetiyle farkı yeniden 7 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, pota altında bulduğu basketlerle 16. dakikada skoru 29-18 yaptı. Galatasaray'ın farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte güçlük çekmeyen ev sahibi ekip, Carson ve McBride'ın etkili olduğu çeyreği 41-30 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 8-0'lık seri yaparak farkı açmayı başaran Yakın Doğu Üniversitesi, 25. dakikada skoru 53-37'ye getirdi. Savunmasını sertleştiren ve rakibinin pota altından skor üretmesine izin vermeyen Galatasaray, Traore ve Jefferson'ın etkili olduğu dakikalarda 9-0'lık seri yakalayarak farkı 5 sayıya (55-50) indirdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 59-52 üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray son çeyreğe Papova'nın üç sayılık basketiyle başlarken, sarı-kırmızılı ekip Silva'nın sayılarıyla 33. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 61-58. Yakın Doğu Üniversitesi, pota altından ve dış atışlardan bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yaparak, son 3 dakikaya girilirken skoru 70-58'e getirdi. McBride ve Carson'un sayılarıyla üstünlüğünü kaybetmeyen Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleyi 81-68 kazanarak FIBA Avrupa Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi: 81 - Galatasaray: 68

Salon: Caferağa

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Juris Kokainis (Letonya), Pavel Fuska (Slovakya)

Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 4, Robinson, Hollingsworth 10, McBride 24, Vandersloot 14, Olcay Çakır 2, Leuchanka 2, Carson 15, Bahar Çağlar 10, Vajda

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu, Pınar Demirok 5, Traore 21, Silva 3, Paris, Işıl Alben 3, Papova 8, Vitola 8, Jefferson 20

1. Periyot: 16-9

Devre: 41-30

3. Periyot: 59-52