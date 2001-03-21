Yanal: N’Doye adam gibi adam

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, N’doye ile ilgili sorulan bir soru üzerine, “Böyle bir oyuncuya sahip olduğum için çok mutluyum. Futbolundan daha önemli adam gibi adam, kaliteli bir insan" yorumunda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan yeni stadyumda Galatasaray’ı konuk eden Trabzonspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Bugün tarihi bir gün, ilk defa bu kadar kalabalığın bir araya gelmesi önemliydi. Taraftarlarımız tamamen stadı doldurdular, güzel bir atmosfer vardı. En önemlisi bugün Trabzonspor kazandı. İnşallah bu atmosfer hep böyle devam eder. Ortaya koyduğumuz bir çok uygulama 10 kişi kalıncaya kadar iyiydik. Galatasaray’ın nasıl oynayacağını da biliyorduk. 2-0 olduktan sonra daha olgun bir takım olmamız gerekiyordu. İyi bir takım olmak adına belli temelleri atıyor olmak ve sonuçlar alıyor olmak bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

"SABIRLI OLMAK LAZIM"

“Çok karanlık bir yerden geliyoruz” diyen Yanal, “Bu karanlık yerde yönetim ve başkanımız Muharrem Usta iyi bir duruş gösterdi. Üzülmediler mi kırılmadılar mı mutlaka yapmışlardır. Camianın sabrına teşekkür ediyorum. Kızsalar da sinirlenseler de o sabrı gösterdiler. İnandılar. Ama bitmedi henüz. Bir çocuk ayağa kalktı, yürümeye başlayacak, bize lütfen zaman tanıyın. Bir takım kuruyorsunuz ve bunu 3 günde yapamazsınız. Bugün eksiklerimiz yok mu tabii ki var. Tek kulvarda gidiyoruz, kupadan elendik ama bir takım kurmak gerçekten çok zor. O yüzden sabırlı olmak lazım” diye konuştu.

"YOLUN BAŞINDAYIZ"

Bu sezonki hedefleri ile ilgili ise Yanal, “Lig bambaşka bir yolculuk, serüven. Doğru zamanlama ile adımlar atmak gerekiyor. Takımın bu sezon ligde 2., 3. 4. olması benim aklımda olan bir şey değil. Önemli olan bir takım hüviyetinde olması, benim en büyük hedefim. Bir iskeletin bir takımın oluşmasını istiyorum. Bu kolay bir şey değil. Bu insanları hayal kırıklığına uğratmamak gerekir. Taraftar ciddi bir beklenti içinde. Onlara hayal kırıklığı yaşatmamak gerekir. Henüz daha bir yolun başındayız. Taraftarımız Gelsinler her maçta eğlensinler, gerisi adım adım gelecek. Gönülden geçen bir takımı oluşturmak istiyoruz. Çok daha yol var önümüzde” dedi.

Yanal, N’Doye ile ilgili sorulan bir soru üzerine, “Böyle bir oyuncuya sahip olduğum için çok mutluyum. Futbolundan daha önemli adam gibi adam, kaliteli bir insan” ifadelerini kullandı.

Öner Seven-Ozan Köse