Yeni Malatyaspor, Arjantinli oyuncunun peşinde

Yeni Malatyaspor, Arjantinli oyuncunun peşinde
7.6.2017 - 19:45

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor bir taraftan teknik heyet boşluğunu doldurmak için çalışırken, diğer taraftan da futbolcu transferine yoğunlaştı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ‘her bölgeye transfer yapacağız’ açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği sarı-siyahlı kulüp, aradığı oyuncuyu Arjantin’de buldu. Defansını sağlamak almayı planlayan Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un en son Arjantin ekibi Arsenal Sarandi forma giyen Jonathan Bottinelli ile prensipte anlaştığı iddia ediliyor.

Geçen sezon Arsenal Sarandi takımında 22 resmi maçta görev alan Bottinelli 2 kez de gol atma başarısı ortaya koydu. Savunmanın hem solunda hem de stoper mevkiinde görev alabilen Arjantinli oyuncunun da sarı-siyahlı kulübe gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

32 yaşındaki Arjantinli oyuncuyla prensipte anlaştığı iddia edilen sarı-siyahlı ekibin, tecrübeli futbolcuyu önümüzdeki günlerde İstanbul’a getirmeyi planladığı öğrenildi.

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