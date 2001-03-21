Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile yollarını ayırdı

31.5.2017 - 22:22

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’e yükselme başarısı elde eden İrfan Buz ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı belirtildi. 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren genç teknik adamla yeni sözleşme yapmayan sarı-siyahlı yönetim, karşılıklı görüşme sonucu Buz’a verdiği emekler için teşekkür ederek yollarını ayırdı.
Kulüp yönetimi gelişmeyi doğrulurken, ayrılığın karşılıklı iyi niyet esasları çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Yeni teknik direktör adayı Bülent Korkmaz

Teknik Direktör İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’da görev yaptığı 2 sezon içerisinde takımıyla lig ikinciliği elde ederek Süper Lig’e yükselme başarısı yakalamıştı.
Bu arada sarı-siyahlı yönetimin İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik heyet arayışlarına başladığı ve bu doğrultuda ilk temas sağlanan ismin de Bülent Korkmaz olduğu iddia edildi.

Mehmet Türel

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