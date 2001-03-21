Yıldırım Demirören'den flaş Arda Turan açıklaması!

Yıldırım Demirören'den flaş Arda Turan açıklaması!
8.6.2017 - 16:15

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili açıklamada bulundu

İHA'nın haberine göre; Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi kapsamında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, Medipol Başakşehir Kulübünün altyapı takımları arasında yapılan maçı takip eden Demirören, bir gazetecinin, " Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var. Bu maça çıkmadan önce bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz. Bizler de gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz. Şu an milli duygularla, ay-yıldızımızı düşünerek pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Lig'de Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne Ocak ayında geçileceğini açıkladı.

Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk testi, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı. Medipol Başakşehir Kulübü'nün altyapı takımları arasında oynanan maçta Türk hakemler, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) bir müsabakada ilk kez uyguladı. Türkiye'deki ilk VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

"Ocak ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Futbolun içinde hakem hataları var. Hiç kimse Türk hakemlerinin adaletsiz olduğunu söyleyemez. Video hakem sistemi Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Türkiye'de başlaması için ilk adımı attık, deniyoruz. Bu işe Almanya, İngiltere, İtalya herkes başlıyor. Biz de Göksal Gümüşdağ ile görüştük, bugün bu sürece başladık. Video hakem sisteminin sezon başına yetişmesi imkansız. Ocak ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türk futboluna hayırlı olsun. Sezon başına yetişmesi imkansız çünkü eğitimleri uzun sürüyor. Almanya falan 1 sene hazırlandı buna. Yeni bırakmış hakemlerden de video hakem sisteminde yararlanabiliriz" dedi.

Demirören ayrıca, araçlarda mevcut hakemlerin görev yapacağını belirterek, gerekirse yeni bırakmış hakemlerden de faydalanabileceklerini söyledi.

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