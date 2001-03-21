Yıldırım Demirören'e yabancı şoku

27.3.2017 - 14:40

Süper Lig yabancıya "Devam" dedi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Yıldırım Demirören'in "Yabancı futbolcu kontenjan sayısını düşürebiliriz" sözlerine yanıt verdi.

Spor Arena'ya özel olarak konuşan Gümüşdağ, "18 kulüp de yabancı kararının arkasındayız. Bu değişecek bir karar değil. Planlamalar buna göre yapıldı" dedi.

Gümüşdağ, gün içinde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını da söyledi.

TFF BAŞKANI DEMİRÖREN NE DEMİŞTİ:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören yabancı futbolcu kontenjanı konusunda şunları söylemişti:

''Benim ilk Federasyon başkanlığım döneminde yabancı futbolcu sayısı 11'e kadar serbestti. Daha sonra biz bu sayıyı 8'e düşürdük. Daha sonra kulüplerden yabancı futbolcu sayısının artması yönünde talep aldık. Herkes hemfikir olduğu için biz de hocamızla görüşerek böyle bir karar aldık. Bu karar 4 yıllık bir süreyi kapsıyor ama ben Cumhurbaşkanı'nın söylemine katılıyorum. Daha fazla yerli oyuncu olması lazım. Bundan sonraki Kulüpler Birliği'nde bu konuşulacak. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Eğer ondan sonra bize gelirlerse bizim kararımız olumlu olur. Bu sistemde yerli oyuncular yurt dışına giderek daha fazla oynama şansı yakalıyorlar. Emre, Enes, Çağlar gibi...'

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret