Yılmaz Vural Göztepe'de göreve başladı

Okan Buruk’un ayrılığının ardından Göztepe ile anlaşan tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, akşam idmanında takımın başında yer aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de kötü gidişin ardından görevi bırak Okan Buruk’tan boşalan göreve getirilen Yılmaz Vural, akşam idmanında sarı-kırmızılı takımın başında yer aldı. Göztepe’den yapılan resmi açıklamada tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllığına anlaşıldığı ifade edilirken, Yılmaz Vural’ın ekibinde Cemal Tosun, Mehmet Demirtaş, Serhat Umar ve İzzet Karakulak’ın yer alacağı bildirildi.
Ali Gözeten