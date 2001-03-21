Zenit'te Lucescu dönemi bitti

29.5.2017 - 00:10

Zenit'te Lucescu dönemi sona erdi

Rusya'nın Zenit Kulübü, Rumen teknik direktör Lucescu'nun görevine son verdi.

Rusya Premier Lig ekibi Zenit'te Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollar ayrıldı.

Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 71 yaşındaki Lucescu'nun görevine son verildiği bildirildi.

Lucescu, sezon başında Zenit ile Rusya Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'ne son 32, Rusya Kupası'na son 16 turunda veda eden Lucescu yönetimindeki Zenit, ligde de beklenen futbolu sergileyemeyerek Spartak Moskova ve CSKA Moskova'nın ardından 3. sırada kaldı.

Türkiye'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadıktan sonra 2004-2016 yıllarında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü üstlenen Lucescu, takımıyla 22 kupa zaferine ulaşmıştı.

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