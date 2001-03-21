Zoran Barisic: "İyi işler başardığımızı düşünüyorum"

2.6.2017 - 22:29

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Akhisar’ın iyi takım olmasının yanı sıra hava da çok sıcaktı. Devre arasında arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarıda planımızı uygulamada başarılı olduk” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında Zec’in ayağından bulduğu gollerle Akhisar Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, “Öncelikle bizim için çok zorlu bir mücadeleydi. Akhisar maçın başında duran toptan bir gol buldu. Ucuz ve basit bir gol yedik. Ardından ilk yarının sonlarına doğru direkten dönen topları vardı. Şans bizden yanaydı. Akhisar’ın iyi takım olmasının yanı sıra hava da çok sıcaktı. Devre arasında arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci yarıda planımızı uygulamada başarılı olduk. Bugün oynayan oynamayan herkese teşekkür ediyorum. İyi işler başardığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarım adına çok mutluyum. Güzel bir galibiyetle buradan dönüyoruz” dedi. Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel

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