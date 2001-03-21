'Cin'ci şarlatana şok baskın!

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi, Tecerdağı Caddesi'ndeki bir adreste, muska ve cin çıkarma yalanı ile insanları dolandırdığı iddia edilen bir şüpheliyi belirledi. İnsanların inançlarını suistimal eden şüphelinin yakalanması için adrese baskın düzenlendi. Baskında, S.G. isimli sahte hoca gözaltına alındı. Şüpheliye yardım eden 3 yakını da operasyonda yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir evdeki hocanın çocuğu olmayan kadınlara tedavi vaadiyle muska yazdığı ve cin çıkartacağını söyleyerek dolandırdığı yönünde bir ihbar geldi.

Sivil polisler ihbarı değerlendirip eve giderek inceleme yaptı. Daha sonra polis ekipleri eve operasyon düzenleyerek Salih G. isimli sahte hoca ve sahte hocaya yardım eden T.G., İ.G. ve A.C.G.’yi de gözaltına aldı. Ekipler evde yaptığı aramalarda muska yazmak için kullanılan çok sayıda kağıt, arapça yazçılar bulunan kağılar ve 6 bin 300 lira ele geçirildi.