81 ilde "Huzurlu Sokaklar-2" uygulaması

28.5.2017 - 00:54

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yaklaşık 11 bin  polisin katılımıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda "Huzurlu  Sokaklar-2" uygulaması gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu'nun talimatıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş  zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya yaklaşık 11 bin polis katılıyor.

Ekipler, özellikle çalıştırılan çocuklar başta olmak üzere araç camı  silen ve dilenen kişilerle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu trafik ışıkları,  kavşak, park ve terminalleri denetliyor.

Uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç  işleme amacındaki kişilerin caydırılması amaçlanıyor.

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