Bir cinnet haberi de Hatay'dan: 1 ölü, 3 yaralı

29.5.2017 - 01:10

Hatay'da eşinden boşanmak üzereyken cinnet geçiren bir kişi, evde bulunan 3 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Hatayda boşanma cinneti: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 14 Sokak’taki evde yaşandı. İddiaya göre, boşanma davasından dolayı cinnet geçiren Cemil K. (26), evde bulunan eşi 21 yaşındaki Kübra K.’yi (21), ardından 44 yaşındaki kayınvalidesi Saadet Ateş’i ve 68 yaşındaki dede Nuriddin Ateş’i tabancasıyla vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kübra K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar Saadet ve Nuriddin Ateş de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Cemil K. ise Kisecik Mahallesi’nde tabancasıyla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

Kübra K.’nin cesedi Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Saadet Ateş, Nuriddin Ateş ve Cemil K. ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cemil K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Buğra Güney

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