Bitlis’te tespit edilen EYP imha edildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonlarında, 12 kiloluk tüpün içine yerleştirilmiş amonyum nitrat ve mazot ile hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Bilgili Mahallesi Hazel Tepe bölgesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Operasyonda 12 kiloluk tüp içerisine yerleştirilmiş, 30 kilo amonyum nitrat ve mazot karışımı ile hazırlanmış kablo düzenekli 1 adet EYP düzeneği ve 1 adet sığınak tespit edilmiştir. Bahse konu EYP Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından cumhuriyet savcısının talimatıyla kontrollü şekilde imha edilerek tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.