Güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı

25.5.2017 - 01:14

Adana'da ayağı elektrik direğine takılan ve uçamayan güvercini çevredeki bir vatandaş canını hiçe sayarak direğe tırmanıp kurtardı. Bazı vatandaşlar ise direğin altında kilim açarak kuşun düşme ihtimaline karşı bekledi.

Olay, öğlen saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uçarken elektrik direğine ayağı takılan güvercin çırpınmaya başladı. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar güvercini görüp mahallelilerden yardım istedi. Bazı vatandaşlar kilim açarak direğin altına geçip kuşun düşmesi halinde yaralanmaması için bekledi. Bu sırada bir vatandaş ise canını hiçe sayarak elindeki tahta sopa ile direğe tırmanıp kuşu kurtardı. Kurtulan güvercin daha sonra uçarak başka bir elektrik direğine kondu.
Bu anları ise bir vatandaş cep telefonu ile çekip sosyal medya hesabından “Elektrik direğine ayağı takılan kuşu kurtarmak için mahalle halkı seferber oluyor ve dünya 1 dakikalığına güzelleşiyor” yorumu ile paylaştı.
 

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