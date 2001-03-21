Kandil’in ele başları inlerinden çıkamıyor

26.3.2017 - 09:26

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık’ın, yoğun hava harekâtı nedeniyle nevruz kutlamalarına bile katılmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu'da yürüttüğü operasyonlarla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'nın üst yönetimini saran korku ve panik telsiz konuşmalarına yansıdı.

PKK'nın elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın 'yakalanma ve öldürülme ' korkusuyla inlerinden çıkamadığı, Kandil'deki Nevruza katılamadıkları ortaya çıktı.

İstihbarat birimleri, teröristlerin yaptığı kriptolu telsiz görüşmelerini çözümledi. Buna göre, terör ele başılarının "suikast ve yakalanma" korkusuyla inlerinden çıkamayarak nevruza katılmamaları örgüt mensupları arasında alay konusu oldu.

İşte teröristlerin yaptığı telsiz görüşmeleri:

Serhat: "Kandil'in tüm bölgesi.. Cemal (Murat Karayılan), Cuma (Cemil Bayık), Abbas (Duran Kalkan ) bugünlerde geldiğini duyan var mı?

Rohani: "Heval doğrudur. Onlar ne zaman gelmiştir ki bugünlerde gelsinler"

Serhat: "Ben ciddi soruyorum sen merkez noktadasın onlardan bilgi var mıdır"

Rohani: "Onlardan bilgi yoktur Serhat"

Bagok: "Bunlar korkularından günleri unutmuşlardır" 2 dakika süren gülüşme ve zılgıt sesleri.....

KAYNAK: SABAH

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