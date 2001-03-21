Şehit Halisdemir’in katilleri yargılanıyor

15 Temmuz’un seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir’i şehit eden darbecilerin ikinci duruşması da yoğun protestolarla başladı. Adliye önünde darağacı kuran vatandaş, Pensilvanya’ya mesajını teröristbaşının maketini asarak verdi.

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanacağı davanın ikinci duruşması bugün başladı.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Halisdemir'i şehit eden hainler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. İlk duruşmada olduğu gibi ikinci duruşmada da darbeci hainler, adliye önünde bekleyen vatandaşlar tarafından protesto edildi.

İDAM SEHPASINDA TERÖRİSTBAŞI VAR

Adliye önünde bekleyen vatandaşlar, darbeci hainlerin üzerine ip atarak protesto etti. Vatandaşlar ayrıca adliye önünde kurduğu darağacına FETÖ elebaşı Gülen'in maketini de astı.