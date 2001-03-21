Taksici dehşetini yaşayan çift o anları anlattı

Bakırköy'de geçtiğimiz hafta şikayet ettikleri taksici tarafından darp edilen çift, yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.

Bakırköy'de BiTaksi uygulaması ile taksi çağıran Adrian D. ve kız arkadaşı Jennifer R. dehşeti yaşadı. Daha önce şikayet ettikleri taksicinin geldiğini gören çift, şok oldu. Taksici tarafından darp edilen çift, yaşadıklarını anlattı.

Taksici tarafından darp edilen Adrian D., "Biz geçen hafta uygulamayla araç istedik ve incirli metrobüs yönüne yola çıktık. Yol üstünde bir kaza olmuş ve araçta da kadın sıkışmış. Taksici bağırdı, 'çekin araçları da geçelim' diye. Oradaki insanlar da kadının araçta sıkıştığını söylediler ve yan sokaktan geçmesi gerektiğini söylediler. Oradaki insanları da tehdit etti. 'Hepinizi ezerim, öldürürüm' gibi. Etrafta çok polis vardı. Vatandaşlar polisi çağırdılar.

Durumu anlattılar 'şikayetçiyiz' dediler. İlk başta inkar etti. Biz de taksiden indik. Paramızı ödeyip biz de durumu polislere anlattık. Dedik ki 'taksici suçludur'. Bir hafta sonra yeniden aynı uygulamadan taksi çağırdık. Araç gelince eşyalarımız koyduk ve taksiye bindik. 'Meydana gideceğiz' dedik. Taksici 'beni hatırladınız mı, ben geçen haftaki taksiciyim, bir haftadır sizi takip ediyordum, şimdi seni öldüreceğim' dedi. Son sürat yukarıdaki taksi durağına doğru gitti.

Biz kapıları açmıştık. Orada durduk aşağıya indik ben daha telefonumu elime alamadan bana saldırmaya başladı. Daha sonra kameralara yansımayan bir görüntü var orada da başkaları bana saldırıyor ve beni bıçakla kovalaması var. Biz orada taksi dehşetini yaşadık" ifadelerini kullandı.

Adrian D.'nin kız arkadaşı Jennifer R. ise saldırganın serbest bırakılmasıyla ilgili, "İkinci olaydan sonra uygulamayı aradım bütün gün konuştuk ve bu kişinin uygulamadan çıkarılmasını istedim ancak son konuştuğum kişi bu saldırganın hemen çıkarılamayacağını bunun zaman alacağını bize söylediler. Ben de sosyal medyadan yazdım ve olay büyüdü ortaya çıktı. Uygulama içinde çalışanlar da bu durumu saklamışlar kurumun en yetkili kişisi salı günü beni aradı ve özür diledi yanımızda olacaklarını söylediler" diye konuştu.