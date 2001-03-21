Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti

Sivas'ta parkta tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabanca ile ateş eden 17 yaşındaki şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sivas'a gelen 17 yaşındaki T.A. arkadaşı O.S ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre O.S. arkadaşı T.A.'ya bıçak çekti. Bu sırada T.A. yanında bulunan kuru sıkı tabancayla arkadaşını korkutmak amacıyla iki el ateş etti. Bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekipleri silah sesi üzerine olay yerine geldi. Olay yerinde uzaklaşan T.A. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü. T.A.'nın üzerinde bulunan kuru sıkı tabanca ve bir miktar kuru sıkı mermisine de el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Kaleli - Veysel Korkmaz - Aydemir Kadıoğlu