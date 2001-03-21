Teröristin evinde tarantula çıktı

A.D. isimli şahsın örümcekleri beslemek için hamamböceği, kurt ve ölü örümcek kullandığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, odada ayrıca çok sayıda yumurta ve 1 adet şırınga buldu.Yurda sokulması, satılması ve bulundurulması yasak olan tarantulalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Parklar Şefliğindeki görevlilere teslim edildi.

30 DAKİKADA ÖLDÜRÜYOR



Canlı tarantulaların bir insanı sokması halinde 30 dakika içerisinde öldürebilecek kadar etkili bir zehrinin olduğunu belirten yetkililer, İstanbul'dta ilk defa bu tür canlıların ele geçirildiğini dile getirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.D., sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.