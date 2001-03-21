Tunceli Belediye eski eş başkanına 8 yıl 9 ay ceza

Tunceli Belediyesi eski Eş Başkanı Mehmet Ali Bul'a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tunceli Belediye eski Eş Başkanı Mehmet Ali Bul'un "silahlı terör örgüte üye olma” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu Dul, Kocaeli 2 nolu F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden katılırken avukatları da salonda hazır bulundu.

Bul, ifadesinde daha önce yaptığı savunmaları tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi. Savcı mütalaasında Bul'un, "silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatların mütalaaya karşı ek süre talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilirken, Mehmet Ali Bul’a, "silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca, "terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Bul'a verdiği 10 aylık hapis cezasını da erteledi.

Ercan Topaç