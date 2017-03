45 yıllık sessizliği kızının sesiyle son buldu

Esenyurt’ta yaşayan 10 yaşındaki Şevval Can, doğuştan işitme engelli babasına takılan işitme cihazı sayesinde 45 yıllık sessizliğinin ardından babasına ilk kez sesini duyurabildi. İşitme engelli babaya küçük kızın ilk sözleri “baba, nasılsın” olurken baba kızın mutluluğu görülmeye değerdi.

Yaklaşık 1 yıl önce Esenyurt'a yerleşen Can ailesinin en büyük kızı 10 yaşındaki Şevval Can, maddi imkansızlıklar nedeniyle işitme cihazı taktıramayan, doğuştan işitme engelli babasına yardımcı oluyordu. Durumdan haberdar olarak aileye destek olan Esenyurt Belediyesi, baba Niyazi Can’a hem iş imkanı sağladı hem de doğuştan işitme engelli olan babanın işitme cihazı masraflarını karşıladı. Cihaz takılması için hastaneye kızıyla birlikte gelen babaya doktor tarafından işitme cihazı takıldı. 45 yıllık sessizliğin sonunda ailesinin ve sevdiklerinin sesini ilk kez duyan babanın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Küçük Şevval babasına ilk kez sesini duyurabilmenin sevincini yaşarken, baba Niyazi Can'ın küçük kızının sesini duyduğu o anlar kameralara yansıdı.

Doğuştan gelen sessizliğin sona ermesinin ardından kızının sesiyle dünyası renklenen babanın yüzünden gülümseme eksik olmadı. Küçük Şevval, işitme cihazı olmadan önce babasının arkasına kadar gelen araba sesini bile duymadığı ifade ederken artık babasına sesini ulaştırabilecek olmanın keyfini yaşadı. Baba kız o anlarda birbirine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Öte yandan Baba Niyazi Can'ın doktoru Odyometrist Büşra Gün, babanın yıllar boyunca hiç ses duymadığı için başlangıçta gürültüleri algılayacağını zamanla duyduğu seslerin kelimelere dönüşerek sesleri anlayacağını ifade etti.

İlk kez "baba" diye seslenebildi

Doğuştan işitme engelli olan ve babasının iletişim kurabilmesine yardımcı olan küçük Şevval, takılan işitme cihazı sayesinde artık babasıyla iletişim kurabilecek. 45 yıl sonra ilk kez "baba" diye seslenebilen küçük Şevval çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Daha önceden bazen annem bazen ben yardımcı oluyordum, şimdi mutluyum. Babamda mutlu olduğunu söyledi. Küçüklüğünden beri böyleymiş. Şimdi biraz duyacakmış ilerde daha iyi duyabilecekmiş. Küçükken ona tedavisi olabilir demişler ama ailesi doktora götürmemiş. Bundan sonra duyabilecek. Önceden korna seslerini bile duyamıyordu. Ben bazen kapıda kalıyordum. Baba diyordum, zili çalıyordum ama babam duymuyordu. Annem gelene kadar bende kapıda bekliyordum. Şimdi duyacak kapıyı açacak” dedi.

“Şimdi dünyası renklenecek”

Tedavi olma şansı olduğu halde maddi imkansızlıklardan dolayı tedavi olamayan ve bu yüzden 45 yıldır işitme engelli olan baba Niyazi Can yavaş yavaş daha iyi duyacak. Baba Can'ın artık her sesi duyabileceğini belirten Odyometrist Büşra Gün, "Daha önce hiçbir ses duymadığı için beyninde tüm harfler silinmiş. Yani beyninde her hangi bir harf, cümle yok. Bundan sonra duyduğu sesleri yavaş yavaş kelimelere dönüştürecek. Algısı gelişecek ama ilk etapta gürültü olarak duyacak çünkü hiç ses duymadı, ses ne bilmiyor şimdi dünyası renklenecek” şeklinde konuştu.

Alper Korkmaz