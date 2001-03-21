Bahar temizliğinde püf noktalar

Banyo temizliği ipuçlarına dikkate alınarak kolaylıkla yapılabiliyor. Bahar temizliğinde banyolara hijyen getirecek tavsiyelerin göz önüne alınarak temizliğin gerçekleştirilmesi öneriliyor.

Nemin yüksek olduğu banyolar, bakteriye açık özelliği ile temizliğin en hassas kısmını oluşturuyor. Doğru banyo temizliği için ilk olarak yeterli havalandırmaya dikkat etmek gerekiyor. Banyodaki camın ara ara açılarak havalandırmanın gerçekleştirilmesi önem arz ederken, bahar temizliği esnasında kimyasal maddelerin yoğun olarak solunmaması için havalandırmanın açık olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Kenarlarda köşelerde oluşan küfün temizlenmesi temizliğin ilk aşamasını oluşturuyor. Küf ve pas sökücü kimyasalların yanında duş perdelerindeki küf için gliserinden destek alınabiliyor. Yağ sökücü olarak limon ve karbonat da kullanılabiliyor. Bakterilerin üremesinin önlenmesi için alanlarda bir süre sirkeli su bekletilmesi de tavsiyeler arasında yer alıyor. Temizlik için çamaşır suyu da tercih edilebiliyor. Çamaşır suyu ile tuz ruhunun bir arada kullanımı zehirlenmelere neden olacağından kullanıcıların kimyasalları karıştırmaması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Lavabo, küvet ve klozet temizliğinde alanın ihtiyacına göre temizlik yapılıyor. Lavabo ve küvet için kireç sökücülerden yararlanırken tuvaletlerde oluşan sarı lekeler için özel tuvalet temizleyiciler tercih ediliyor. Temizleyiciler döküldükten sonra 1-2 dakika kadar beklenmesi gerekiyor. Ardından bir fırça veya sünger yardımıyla zemin ovuluyor. Kullanıcıların elinde eldiven olması önem taşıyor. Her alanın kendine özel bir fırça veya süngerle temizlenmesi hijyen gereği tavsiye ediliyor. Temizliğin ardından tuvalete tuvalet kokusu, lavaboya naftalin konulabiliyor. Eğer borularda tıkanıklık varsa lavabo açıcı tozlar dökülerek boruların arındırılması gerekebiliyor.

Banyo zemini temizlenirken gider varlığına dikkat edilmesi birinci noktayı oluşturuyor. Eğer banyoda aktif bir gider bulunuyorsa, deterjanlı su ile balkon temizliği için tercih edilen yol ile banyo yıkanabiliyor. Eğer gider yoksa bir bez ile temizliğe başlanabiliyor. Fayans araları kir sökücü ile ovulabiliyor. Eğer fayans araları temizlenmiyorsa derz dolgu yapılabiliyor, kullanıcıların evde kolaylıkla dolgu yapabilmesi için dolgu kalemleri bulunuyor. Temizliğin ardından zeminin tamamen kuruması bekleniyor. Banyo paspasları yıkanabiliyor veya yıkamaya veriliyor. Temizlenen zemine temiz paspaslar seriliyor ve banyo yeniden kullanıma hazır hale geliyor.

Banyo aksesuarları ve aynalar cam silicilerle tozdan arındırılıyor. Siz de balkon temizliği, eşya kaldırıp çıkarma, cam silme gibi detaylı temizleme etkinliğini içeren bahar temizliği sürecini hijyenik bir banyo temizliği ile tamamlayabilir, evinizi pırıl pırıl hale getirebilirsiniz. Temizleyicilerde istediğiniz kokudaki ürünleri seçerek banyoya temiz hava armağan edebilir, kalıcı koku farklı esanslardan oluşan için çubuklu oda kokularından destek alabilirsiniz.