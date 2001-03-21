Bu balığın kafasından çıkanlar şifa kaynağı

Karadeniz’de nadir avlanan bir balık olan "eşkina kötek balığının" kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.

Kafasında gözlerinin arka kısmında sağ ve sol tarafta beyaz taşlar bulunan kötek balıkları Karadenizli balıkçıların zaman zaman ağlarına takılıyor.



Balıkçılar tarafından ‘minekop’, ‘eşkina’ ve ‘mavroşgil’ olarak adlandırılan bu balıkların kafalarında bulunan beyaz taşlar, un kıvamına gelecek kadar dövüldükten sonra limonla karıştırılıp 2 gün buzdolabında bekletildikten sonra 1 çay kaşığı zeytinyağı ile içildiğinde böbrek taşlarının düşmesinde yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Rize'de bir marketin balık reyonunda hizmet veren 43 yaşındaki Cemal Yavuzer, 30 yıl önce öğrendiği yöntem sayesinde hazırladığı ilaç ile böbrek taşı rahatsızlığı bulunan hastalara şifa kaynağı oluyor.

Yavuzer, 30 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "Balık taşının böbrek taşına iyi geldiğini 30 yıl önce yaşlı bir amcamız sayesinde öğrendim. O dönemlerde doktorlar, profesörler balık taşını gelip alır ve ilaç yaparlardı. Ben de onun sayesinde bu ilacı yapmayı öğrendim ve bugüne kadar olumlu dönüşler aldım" dedi.





"İlacı hazırladığım herkesten olumlu geri dönüşler aldım" diyen Yavuzer "Bu ilacın herhangi bir yan etkisinin olduğunu şuana kadar duymadım.



Bu taş hemen hemen her balıkta bulunuyor ama asıl makbul olanı 'Eşkina' olarak bilinen 'Karagöz' balığında mevcut. İlacımızı balıkların beyninden çıkardığımız 5 taştan yapıyoruz.





Halis zeytin yağı, soda ve limon karışımıyla yapılan ilacımızı bir gün ayazda beklettikten sonra hazırlıyoruz" diye konuştu.

Yavuzer, ticari amaçlı bu ilacı yapmadığını da belirterek, "Bu taşlar kısıtlı bulunduğu için ilacı yapıp ticarete dökenler de mevcut ama ben yıllardır Allah rızası için ve insanlara faydalı olmak için yapıyorum.



Bu ilaçla böbrek taşı tamamen yok oluyor. Lazer ile kırılan taş yeniden çıkabiliyor ama bu ilaçla tamamen yok oluyor" iddiasında bulundu