dİKKAT!.. Zehir saçıyormuş

En temiz içerikli meyveler bile dört tip kimyasal tarım ilacından birini mutlaka içeriyor. Kimyasal tarım ilaçları obezite, Parkinson , kısırlık ve diyabet gibi hastalıklara neden olabiliyor.

ABD Tarım Bakanlığının, 48 en popüler sebze ve meyveden aldığı 36,000'den fazla numune üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, çileğin meyveler arasında en zehirli içeriğe sahip olduğu ve piyasadaki çileklerin % 70'inin kimyasal tarım ilacı içerdiği belirlendi. Tek bir çilekte 20 farklı tipte tarım ilacı bulundu.

Ispanağın ise araştırmaya tabii tutulan diğer besinlere göre ortalama iki katı daha fazla tarım ilacı içerdiği belirtildi.

Aynı araştırmaya göre çok fazla miktarda tarım ilacı içeren meyve ve sebzeler:

1. Çilek

2. Ispanak

3. Nektari

4. Elma

5. Şeftali

6. Armut

7. Vişne ve kiraz

8. Üzüm

9. Kereviz

10. Domates

11. Dolmalık biber

12. Patates

Araştırmaya göre en az miktarda tarım ilacı bulunan meyve ve sebzeler:

1. Süt mısırı

2. Avakado

3. Ananas

4. Lahana

5. Soğan

6. Donmuş bezelye

7. Kuşkonmaz

8. Mango

9. Patlıcan

10. Kavun



Kaynak: Daily Mail

PembeNar