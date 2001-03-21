Doktorlara ve hastanelere sosyal medya 'ayarı'

Türk Tabipleri Birliği, doktor ve sağlık kuruluşlarının internet üzerinden yaptıkları ve hasta mahremiyetini ihlal eden paylaşımlarla ilgili bir kılavuz hazırladı. Kurallara uymayan hekimler 6 aya kadar meslekten men cezası alabilecek.
Hazırlanan kılavuza göre hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait bu gibi görüntülerinin paylaşılması yasak.
İŞTE O KURALLARDAN BAZILARI
- Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez. Verilen bilginin kaynağı ve son güncelleme tarihi belirtilmelidir.
- Hastaların sır kapsamındaki bilgileri hiçbir biçimde paylaşılamaz.
- Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez.
- Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarıyla görüntülerine yer verilemez.
- Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlara ait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.
- İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen soruların yanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz.