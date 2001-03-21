Doktorlara ve hastanelere sosyal medya 'ayarı'

Son dönemlerde hastanelerin acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde çekilen video ve görüntülerin sosyal medyada paylaşması, sağlık kuruluşlarının sosyal medya üzerinden reklam yapmasıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bir kılavuz hazırladı. Hekim ile sağlık kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamlardaki paylaşımlarına ilişkin 22 maddenin yer aldığı kılavuz İzmir Tabip Odası’nın sitesinden duyuruldu.Kılavuzda yer alan maddelerde hekim ve sağlık kuruluşlarının hasta mahremiyetini ihlal eden paylaşımlarda bulunmamaları, tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaması istendi. Kılavuzda yer alan kuralları ihlal edenler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.Kılavuzun kendilerine gelen şikayetler üzerine hazırlandığını söyleyen TTB Genel Sekreteri Doktor Mehmet Sezai Berber, “Bu kılavuzdaki kuralları çiğneyen hekimlere sırasıyla uyarı, para ve 15 gün ila 6 ay arasında meslekten süreli men etme cezası verilecek” dedi. Berber ayrıca hastanın onayı olduğu durumda bile reklam malzemesi haline getirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.