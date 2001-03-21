Lazer epilasyon yaptırırken Frida'sını kaybetti

İstanbul'da bir lazer epilasyonu skandalı daha karakolda bitti.

22 yaşındaki Nazlı K., epilasyon yaptırmak için Avcılar'daki bir güzellik merkezine gitti. Burada lazerli tedavi işlemi uygulanan Nazlı K., belirli günlerde güzellik merkezine giderek epilasyon yaptırmaya başladı.

5 gün sonra tekrar merkeze giden Nazlı K.'ya epilasyon işlemini Yasemin adında başka bir kişi yaptı.

Ancak iddiaya göre Yasemin adlı personel kolundaki Frida Kahlo dövmesinin üzerine lazer epilasyon uyguladı. Dövmenin rengi değişirken bazı kısımlar da yandı. Nazlı K., acı hissettiğini ve dövmeye lazer uygulanmayacağını belirtmesine rağmen personel işleme devam etti. Kolunda yaralar oluşan ve dövmesi bozulan genç kadın soluğu karakolda aldı.

"UYARDIM DURMADI"

Hastanede rapor alan Nazlı K., "Lazeri yapan kişi eğitimsizdi. Çünkü dövmenin üzerine uygulanmayacağını ben dahi biliyorum. Durması gerektiğini söylememe rağmen durmadı. Çok canım yandı. Yanıklar oluştu ve su topladı. En önemlisi benim için manevi değeri olan Frida Kahlo dövmemi kaybettim. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Frida Kahlo

Nazlı K.'nin, bozulan dövmesindeki Frida Kahlo, resim sanatının en önemli isimlerinden. Kahlo, almadığı kaş, bıyık tüyleri ve yerli kıyafetleriyle dönemin güzellik standartlarını sarsan isim olarak tanınıyor.

(Habertürk)