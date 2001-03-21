Prof. Dr. Canan Karatay'dan ekmek uyarısı

Prof. Dr. Canan Karatay, Adana'da ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan katkı maddesinden GDO'lu soya çıkması üzerine, "Soya mutlaka GDO'lu oluyor, çok tehlikeli. Soyada yalancı östrojen var, bütün hastalıkların sebebi" açıklamasında bulundu.

Adana’da bir firmanın fırınlara sattığı, ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan katkı maddesinden GDO’lu soya çıktı. Sık sık 'ekmek yemeyin' uyarısında bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, GDO'nun zararlarına değinerek şunları söyledi:

"Ucuz olsa dahi yemememiz lazım. Çünkü içinde çok katkı maddesi, kimyasallar var. Tarım Bakanlığı'nın izniyle bütün unlara yüzde 10 katkı maddesi koymak zorundayız diyor uncular. Bunun üzerine bir de GDO çıktı. İthalatına izin veriliyor, yazık. Ülkemizde GDO'suz her şeyi yetişterebiliriz diye düşünüyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. Bilhassa soya mutlaka GDO'lu oluyor, çok tehlikeli. Her türlü hazır yiyeceğin içinde bulunuyor. Soyada yalancı östrojen var. Bütün hastalıkların sebebi, başında da meme kanserinin ve kısırlığın sebebi."

'EKMEK 1950'LERDE HAYATINI KAYBETTİ'

Karatay, "Yalnız GDO değil. Ekmek Türkiye'de 1950'lerden sonra hayatını kaybetti. Buğdayın kendisindeki gluten, lektin proteini o kadar tehlikeli ki. Lektin proteini insülin hormonu salgılatıyor, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması yapıyor. Lektin denilen protein hazmolduğu zaman aynı boğmaca virüsüne benzer bir formüle dönüşüyor. Çocuklarda öksürüğün sebeplerinden biri de budur" diye konuştu.

Ekmek tüketiminin kesinlikli bitirilmesi gerektiğinin altını çizen Karatay, sözlerine şöyle devam etti: "Yüzde 10 katkı maddesinin içinde bromür var, ağır metaldir. Bütün canlılar için tehlikelidir. Kesin olarak söylüyorum. Ekmek yemeyin. Geleneksel buğday kalmadı. Sağlıklı karbonhidrat yiyeceğiz. Kuru fasülye, mercimekte de vardır. Yumurta en önemli besindir."