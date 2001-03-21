Tıpta çığır açan yöntem: Başardılar

25.5.2017 - 01:04

Brezilya’da geçtiğimiz yıl geçirdiği iş kazasında sol el parmakları paramparça olan Carlos Mariotti yeniden parmaklarına kavuşuyor.  Tıpta çığır açan yöntemle adamın kaybolan avuç içi ve iki parmağı yerine geçecek kıvrımlar yeninde oluştu.

“Bir daha asla elimi kullanabileceğimi sanmıyordum” diyen 43 yaşındaki Carlos Mariotti dünyanın en mutlu insanlarından biri.. Geçtiğimiz yıl iş makinesine elini kaptırdığı için parmakları paramparça olan adama doktorlar sıra dışı bir tedavi uyguladı.

Sol eli midesine dikilen adam 2 ay boyunca bu şekilde hayatına devem etti. Kaz asonrası hastaneye geldiğinde parmaklarını kaybetmiş, elinin iç kısmında ise doku kalmamış olan Carlos Mariotti’nin midesine dikilen elinde dokular yeniden oluştu.

Şu anda sanki bir boksör eldivenini andıran şekliyle baş parmağının bir kısmı ve dört parmağının yerine geçen bir parça sayesinde Carlos artık günlük işlerini yerine getirebiliyor.

Yazı yazabiliyor, dişlerini fırçalayabiliyor, rahatça giyinebiliyor hatta el süpürgesiyle temizlik işlerini de halledebiliyor.

Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret