Tudor'un raporu Galatasaray yönetimini şoka soktu

Galatasaray, Trabzonspor'a 2-0 yenilerek ağır yara alırken, basın toplantısında, problemleri yönetime sunacağını açıklayan teknik direktör Igor Tudor, ayrıntılı bir rapor hazırlıyor. Hırvat teknik adamın altını çizdiği belli başlı noktalar şöyle:
1. İLETİŞİM KÖTÜ: Futbolcular arasında iyi bir bağ yok. Herkes birbirine mesafeli. (Tudor'un Selçuk ve Sabri arasındaki küslüğü kastettiği, ayrıca gruplaşmalara dikkat çektiği düşünülüyor.)
2. FİZİK ÇOK KÖTÜ: Takım hiç çalışmamış. Bu yükü kaldıramıyorlar. Kendilerine iyi bakmayan ve özel hayatına dikkat etmeyenler var. Kendini biraz zorlayan adale sakatlığı geçiriyor. (Riekerink dönemine eleştiri ve Sneijder)
3. İSYAN EDEN YOK: Takımda agresiflik yok. Kabullenilmişlik var. Maçta rakibe ve skora isyan eden yok.
4. BENCİLLİK: Sorun sistemle alakalı değil. Kötü sonuçların sebebi bu değil. Bruma başta olmak üzere bireysellik ve bencillik var.
Tudor 3'lü savunmadan vazgeçmiyor!
Trabzonspor'a mağlup olarak zirveye yaklaşma şansını kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor maçın analizini yapıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, milli maç arası nedeniyle takıma 2 gün izin verirken, yardımcılarıyla detaylı bir değerlendirme yaptı.
Stoperde yaşanan sakatlık sıkıntısı nedeniyle Hakan, Chedjou, Serdar ve Koray'dan yararlanamayan sarı kırmızılılar, hafta boyunca Semih, Carole ve Ahmet'ten de yaşadığı hafif sakatlıklardan dolayı tam olarak yararlanamadı.
Igor Tudor, yine de 3'lü savunmadan vazgeçmezken, Semih'in yanında Cavanda ve Carole'ye şans verdi. Tudor, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda mağlubiyete rağmen yine de 3'lü savunmayı sezon sonuna kadar sık sık kullanacağını söyledi.
Maçta orta sahada yeteri kadar üretken olamadıklarını düşünen Tudor, kanatlardan yapılan ataklarda da sonuca gidemediklerini tespit etti. Savunmada bireysel hataların önüne geçmek için defans oyuncularını bire bir çalıştırmaya başlayan Tudor, milli maç arasında da bu uygulamaya devam edecek.
Sarı-kırmızılılar 2 günlük iznin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile başlayacak.