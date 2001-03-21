Tudor'un raporu Galatasaray yönetimini şoka soktu

Galatasaray, Trabzonspor'a 2-0 yenilerek ağır yara alırken, basın toplantısında, problemleri yönetime sunacağını açıklayan teknik direktör Igor Tudor, ayrıntılı bir rapor hazırlıyor. Hırvat teknik adamın altını çizdiği belli başlı noktalar şöyle:

1. İLETİŞİM KÖTÜ: Futbolcular arasında iyi bir bağ yok. Herkes birbirine mesafeli. (Tudor'un Selçuk ve Sabri arasındaki küslüğü kastettiği, ayrıca gruplaşmalara dikkat çektiği düşünülüyor.)

2. FİZİK ÇOK KÖTÜ: Takım hiç çalışmamış. Bu yükü kaldıramıyorlar. Kendilerine iyi bakmayan ve özel hayatına dikkat etmeyenler var. Kendini biraz zorlayan adale sakatlığı geçiriyor. (Riekerink dönemine eleştiri ve Sneijder)

3. İSYAN EDEN YOK: Takımda agresiflik yok. Kabullenilmişlik var. Maçta rakibe ve skora isyan eden yok.

4. BENCİLLİK: Sorun sistemle alakalı değil. Kötü sonuçların sebebi bu değil. Bruma başta olmak üzere bireysellik ve bencillik var.

Tudor 3'lü savunmadan vazgeçmiyor!

Trabzonspor'a mağlup olarak zirveye yaklaşma şansını kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor maçın analizini yapıyor.