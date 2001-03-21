Bu kıza dikkat edin

Beylikdüzü’nde sahte 200 lirayı bozdurma bahanesiyle bir vatandaşın yanına yaklaşan dolandırıcı genç kızın foyası, fırında ortaya çıktı. ATM’den para çekerek dolandırıcı kızın parasını bozan vatandaş, ATM’nin sahte parayı kabul etmemesi üzerine fırına gitti. Para kontrol edilirken yakalanacağını anlayan kızın kaçması ve yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sahte paranın gerçeğine yüzde 90 yakın olduğu öğrenildi.

Olay, 11 Mart Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sıtkı Metin evinden çıkarak para yatırmak üzere ATM’ye gitti. Yolda yürüdüğü esnada Metin'in yanına gelen genç bir kız, 200 lirasını bozdurmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Metin genç kıza, cebinde 100 lira olduğunu, ATM’den 100 lira daha çekerek parasını bozabileceğini söyledi. Kızın teklifi kabul etmesi üzerine ATM’ye giden Metin, çektiği 100 lira ile cebindeki 100 lirayı ona vererek parasını bozdu.

ATM PARAYI KABUL ETMEDİ, FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Metin, genç kızın parasını bozmasının ardından ondan aldığı 200 lirayı ATM’ye yatırmak istedi. Ancak ATM, sahte olduğu için parayı kabul etmedi. Birkaç kez deneme yapan Metin, ardından parayı kontrol ettirmek için kızla beraber cadde üzerindeki bir fırına gitti. Metin fırında parayı kontrol ettireceği esnada foyası ortaya çıkan dolandırıcı kız, yakalanacağını anlayınca kaçmaya başladı. Kızın kaçtığını gören Metin ise fırından çıkarak peşine takıldı. Ancak dolandırıcı kız, kendisini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DOLANDIRICI KIZ YAKALANAMADI

Olayın ardından Sıtkı Metin, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak, mahkemede delil olarak sunulması üzere sahte 200 liraya da el koydu. Dolandırıcı kızın eşkalinin belirlenmesinin ardından polis, geçtiğimiz günlerde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda olayda kullanılan araçla birlikte birçok dolandırıcının üyesi olduğu şebeke çökertildi. Ancak Metin’i dolandıran kızın yakalanamadığı öğrenildi.

PARAYI UZATIR UZATMAZ KAÇMAYA BAŞLADI

200 lira dolandırılan Sıtkı Metin, “18 yaşında bir kız, elinde yeni 200 liralarla yanıma gelerek, ‘ağabey parayı bozar mısın’ dedi. Ben de elimde 1 adet 100 lira olduğunu, gerekirse 100 lira daha ATM’den çekerek parayı bozabileceğimi söyledim. Kızın elindeki 200 lirayı alarak bozdurmak için ATM’ye yatırmaya çalıştım. Ancak defalarca denememe rağmen ATM parayı kabul etmedi. Ben de bunun üzerine hesabımdan 100 lira çekerek kıza verdim. Ardından genç kızla beraber hem ekmek almak için hem de parayı kontrol ettirmek için fırına gittim. İçeridekilere parayı uzattım, biz daha işleme başlamadan kız geri geri kaçmaya başladı. Ben peşinden koştum, ancak kızı bir araç bekliyormuş. Kız araca binerek kaçtı, yakalayamadım” dedi.

SAHTE PARA YÜZDE 90 GERÇEĞİNE YAKIN

Aracın plakasını alarak 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunduğunu ifade eden Metin, “Bir süre sonra polis ekipleri geldi. Fırının ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden beni arayarak, güvenlik kamera görüntülerini gönderdiler. Ben de şahsın o olduğunu belirttim. Daha sonra operasyon düzenlenmiş. Kullanılan araç ve çok sayıda dolandırıcı yakalanmış ancak beni dolandıran kız aralarında yokmuş. Sahte parayı teslim ettiğim yetkili ise paranın yüzde 90 gerçeğe yakın mükemmeliyette olduğunu söyledi. Çetenin icabına bakacağız dediler, bekliyoruz” diye konuştu.Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.