Deli çatıya çıkınca

İstanbul Esenyurt'ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi, 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak aşağıdaki araçların üzerine kiremit attı. Herkese zor anlar yaşatan Halil K., 6 saat süren çalışmanın ardından özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi, 1914’üncü Sokak’ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Halil K., saat 04.00 sıralarında 4 katlı binanın çatısına çıkarak park halindeki araçların üzerine kiremit fırlattı.

Mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve müzakereci polis, çatıya çıkan Halil K.'yı aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen aşağıya inmeyen Halil K. çatıdan aşağıya kiremit atmaya devam etti.

Atılan kiremit park halindeki polis aracına da hasar verdi. Bu arada olayı haber alan şüphelinin babası ve kardeşi de olay yerine geldi. Polis ekipleri ile birlikte çatıya çıkan baba, oğlunu aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Polis, Halil K’yı yakalamak için çay verdi. Çayı alacağı sırada polis hamle yaparak Halil K’yı yakalamaya çalıştı. Ancak Halil K. kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak Halil K’nın dikkatini dağıttı. Bu sırada çatının bir kaç yerinden polis ekipleri Halil K’ya yöneldi. Polisler Halil K’yı yakalayarak etkisiz hale getirdi.Çatıdan indirilen Halil K. daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.